وزير خارجية إسرائيل: يمكن تأجيل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق بشأن الرهائن

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت أنه من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.



وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".



وردًا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس في مدينة رفح، أجاب كاتس: "نعم... إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".