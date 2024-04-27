نشطاء: توقف أسطول مساعدات لغزة بعد سحب غينيا بيساو علمها من سفينتين

أعلن تحالف أسطول الحرية اليوم السبت أن أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متجهًا إلى غزة توقف بعد أن قررت غينيا بيساو سحب علمها من اثنتين من سفن الأسطول.



وقال النشطاء: "أبلغت سلطة تسجيل السفن الدولية في جمهورية غينيا بيساو، في خطوة سياسية سافرة، تحالف أسطول الحرية بأنها سحبت علم غينيا بيساو من اثنتين من سفن أسطول الحرية، إحداهما سفينة الشحن الخاصة بنا".



وأضاف النشطاء أنه كان من المقرر أن يبحر الأسطول المؤلف من ثلاث سفن أمس الجمعة من موانئ في تركيا وعلى متنه أكثر من 5000 طن من المساعدات، ووصفوا طلب التفتيش الذي تقدمت به سلطات غينيا بيساو بأنه غير معتاد وسياسي.