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موسكو تعلن قصف منشآت طاقة أوكرانية ردًا على استهداف قطاع الطاقة في روسيا
أخبار دولية
2024-04-27 | 14:38
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موسكو تعلن قصف منشآت طاقة أوكرانية ردًا على استهداف قطاع الطاقة في روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 نيسان جاءت "ردًا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية".
واستهدفت أوكرانيا مصافي نفط روسية وغيرها من المنشآت في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأسابيع الماضية، متجاهلة طلبات الولايات المتحدة بعدم القيام بذلك.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجومًا بصواريخ على منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا اليوم السبت، لتزيد الضغط على نظام الطاقة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصًا في الدفاعات الجوية رغم الانفراجة الأخيرة في مساعي الحصول على مساعدات عسكرية أميركية.
أخبار دولية
منشآت
أوكرانية
استهداف
الطاقة
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