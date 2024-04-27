بعد انقطاع أربعة أعوام... طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها إلى العراق

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت أن طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ستستأنف رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام أربع سنوات.



وقالت الوكالة إن رحلات البحرين إلى العراق توقفت عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.