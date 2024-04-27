إعصار في جنوب الصين يودي بخمسة أشخاص

أودى إعصار بخمسة اشخاص على الأقل وخلف عشرات الجرحى في جنوب الصين، وفق ما نقل الاعلام الرسميّ.

وضربت رياح شديدة بعد ظهر السبت مقاطعة غواندونغ التي تضم عشرات آلاف المصانع وتصنف المقاطعة الاكثر اكتظاظا في الصين، إذ يقطنها نحو 127 مليون نسمة.

واظهرت مشاهد بثها الإعلام الرسمي وأخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سماء مظلمة في عز النهار، مع رياح شديدة تجرف كل ما في طريقها، ما تسبب باقتلاع اشجار وتدمير مستوعبات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن السلطات المحلية أن "خمسة اشخاص قتلوا واصيب 33 آخرون في هذا الاعصار القوي الذي ضرب كانتون" عاصمة المقاطعة.

وصنف الإعصار من الدرجة الثالثة، ما يعني أن سرعة الرياح تراوح بين 252 و331 كلم في الساعة.