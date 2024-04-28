ثوران بركاني في شرق إندونيسيا

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا الأحد نافثا الرماد في الجو على ارتفاع 3,5 كيلومترات فوق الفوهة، على ما ذكرت السلطات.



واستمر الثوران الذي بدأ عند الساعة 00,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 15,37 ت غ السبت) أكثر من ثلاث دقائق، على ما أوضح اكسل رويروي المسؤول في مركز مراقبة البركان في جزر مولوكو (الملوك) الشمالية.



وأضاف "نطلب من المقيمين والسياح قرب جبل إيبو عدم القيام بأي نشاط في دائرة قطرها كيلومتران حول الفوهة".



وأبقي مستوى الإنذار من البركان عند الدرجة الثانية من أصل أربع درجات. ويبلغ ارتفاع هذا البركان 1325 مترا ولم تصدر السلطات أي أوامر إجلاء في المنطقة.