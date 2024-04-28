سبعة قتلى بنيهم قاصران في هجوم في الإكوادور

قتل سبعة أشخاص خلال هجوم في منطقة غواياكيل في جنوب غرب الإكوادور، التي تعتبر مركز الجريمة في هذا البلد، على ما أعلنت الشرطة.



وعثر على جثث سبعة رجال من بينهم قاصران أصيبت بطلقات نارية في نوبول في مقاطعة غواياس على بعد حوالى أربعين كيلومترا من غواياكيل، على ما أوضحت الشرطة في بيان. ولإثنين من القتلى سوابق قضائية.



ووقع الهجوم بدافع الانتقام بحسب ما نقلت الصحف المحلية عن مصادر في الشرطة، ليل الجمعة السبت واحتاجت قوات الأمن إلى ساعات عدة لتحديد مكان كل الجثث.