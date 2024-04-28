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عباس: الولايات المتحدة "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الاجتياح الإسرائيلي لرفح وتجنب "كارثة"
أخبار دولية
2024-04-28 | 05:34
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عباس: الولايات المتحدة "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الاجتياح الإسرائيلي لرفح وتجنب "كارثة"
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد أنّ الولايات المتحدة هي "البلد الوحيد" القادر على إيقاف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والذي اعتبر أنه سيكون "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" في حال حدوثه.
وقال عباس خلال كلمة أمام منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في الرياض "نناشد الولايات المتحدة الأميركية بالطلب من إسرائيل أنّ تتوقف عن عملية رفح لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة أنّ تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة"، في المدينة التي تضيق بالمدنيين النازحين بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.
واضاف عباس "ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به اسرائيل من اجتياح مدينة رفح"، وتابع "جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقى ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني".
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