موسكو تؤكد أن قواتها سيطرت على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا الأحد أنها سيطرت على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، وتقع في منطقة تقدّمت فيها القوات الروسية بسرعة خلال الأسبوع الماضي في مواجهة الجيش الأوكراني.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "من خلال عمليات نشطة، حررت وحدات مجموعة القوات المركزية قرية نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في شباط.

