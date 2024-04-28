بكين تحتج لدى طوكيو على زيارة تفتيش قام بها نواب يابانيون لجزر متنازع عليها

احتجت بكين لدى طوكيو بعد جولة قام بها نواب يابانيون على جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي واعتبرتها السفارة الصينية في اليابان "عملا استفزازيا".



وانضم وفد من خمسة أعضاء برئاسة وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا المعروفة بآرائها القومية، إلى مسؤولين حكوميين في عملية استطلاع بحرية السبت حول الجزر غير المأهولة، المعروفة باسم جزر سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.



وقال متحدث باسم السفارة الصينية في طوكيو في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "دياويو داو والجزر المرتبطة بها هي بطبيعتها جزء من أراضي الصين".



وأضاف أنه "ردا على تصرفات اليابان غير القانونية والاستفزازية، قدمت الصين شكوى رسمية إلى الجانب الياباني".