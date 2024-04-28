رئيس الوزراء الصيني يقول لإيلون ماسك إن الصين ستكون مفتوحة "دائمًا" أمام الشركات الأجنبية

أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأن الصين ستكون مفتوحة "دائماً" أمام الشركات الأجنبية، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي (سي سي تي في).



وقال لي في خلال لقائه ماسك الذي يزور الصين للمرة الثانية في غضون عام إن "السوق الصينية الواسعة ستكون دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي"، وتعهد بأن الصين "ستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول إلى الأسواق".