مسؤول في حماس يؤكد أن الحركة ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة الجديد

أكد مسؤول كبير في "حماس" أن الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار الإثنين في القاهرة.



وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر غدا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة ومناقشة الاقتراح المصري الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى".