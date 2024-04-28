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قائد الجيش الأوكراني: الوضع "تدهور" والجيش الروسي يحقّق "نجاحات تكتيكية" في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-04-28 | 09:38
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قائد الجيش الأوكراني: الوضع &quot;تدهور&quot; والجيش الروسي يحقّق &quot;نجاحات تكتيكية&quot; في أوكرانيا
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قائد الجيش الأوكراني: الوضع "تدهور" والجيش الروسي يحقّق "نجاحات تكتيكية" في أوكرانيا

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عديدة. 
     
وقال سيرسكي على "فيسبوك" إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

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