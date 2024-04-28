البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على بحث مخاوف واشنطن قبل أي تحرك نحو رفح

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وقال كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.