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مقتل 23 على الأقل من أفراد قوة مدنية في شمال نيجيريا

أخبار دولية
2024-04-28 | 10:26
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مقتل 23 على الأقل من أفراد قوة مدنية في شمال نيجيريا
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مقتل 23 على الأقل من أفراد قوة مدنية في شمال نيجيريا

أعلن مسؤولان من قوة المهام المشتركة المدنية في نيجيريا اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 23 من أفراد القوة قتلوا في هجمات منفصلة شنها مسلحون وخاطفون أمس في شمال البلاد.

وذكر أحد المسؤولين أن مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا استخدموا عبوة ناسفة لتفجير سيارة تقل فرقة من القوة المدنية المشتركة في ولاية بورنو، معقل الإسلاميين المتشددين.

وتشكلت قوة المهام المشتركة لأول مرة في 2013 لحماية المناطق الواقعة في شمال شرق نيجيريا ومساعدة الجيش في قتال جماعة بوكو حرام ثم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا المنبثقة عنها.

وقال تيجانيما عمر، رئيس قوة المهام المشتركة في منطقة جامبورو نجالا القريبة من الحدود مع الكاميرون، إن أفراد القوة كانوا متجهين إلى مايدوجوري عاصمة بورنو عندما مرت سيارتهم فوق العبوة الناسفة.

وأضاف عمر لرويترز عبر الهاتف: "عندما انفجر اللغم، لقي تسعة منهم حتفهم على الفور... بينما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة ونقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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