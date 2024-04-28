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سيناتور أميركي يشكك في تقييم وزارة الخارجية لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي
أخبار دولية
2024-04-28 | 12:13
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سيناتور أميركي يشكك في تقييم وزارة الخارجية لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي
شكك عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأحد في أن تكون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وقال السيناتور كريس فان هولين في بيان: "يلقي هذا التقرير شكوكًا جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".
أخبار دولية
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