مسؤول أميركي: بايدن يعتزم التحدث إلى نتنياهو

أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.



وكان موقع أكسيوس أول من أورد نبأ المحادثة المزمعة.