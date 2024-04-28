الجيش الاسرائيلي: إسرائيل ستزيد حجم المساعدات الداخلة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستزيد في الأيام المقبلة.



وقال المتحدث العسكري دانيال هاجاري في بيان: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، زادت كمية المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة زيادة كبيرة. وستستمر الزيادة في الأيام المقبلة".



وأضاف: "يذهب المزيد من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء وغيرها من المساعدات إلى غزة أكثر من أي وقت مضى".