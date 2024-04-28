البيت الأبيض: بايدن أكدد مجددا في اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل.



وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.



وأشار إلى أنهما بحثا أيضا عملية رفح وأن الرئيس الأمريكي أكد من جديد موقفه الواضح في هذا الصدد.