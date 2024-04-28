البيت الأبيض يحضّ على التزام الطابع السلمي في الاحتجاجات الجامعية بعد اعتقال المئات

شدّد البيت الأبيض على وجوب أن تحافظ احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تشهدها جامعات أميركية منذ أسابيع على الطابع السلمي، في أعقاب اعتقال الشرطة نحو 275 شخصا في أربع جامعات منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة "ايه بي سي" التلفزيونية: "نحن بالتأكيد نحترم الحق في الاحتجاج السلمي".



لكنه أضاف :"نحن ندين تماما لغة معاداة السامية التي سمعناها مؤخرا وندين بالتأكيد كل خطاب الكراهية والتهديدات بالعنف هناك"