قتيلان على الأقل جراء أعاصير في وسط الولايات المتحدة

قضى شخصان على الأقل مساء السبت في أحد الأعاصير العديدة التي اجتاحت جزءا من السهول الكبرى بوسط الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت السلطات المحلية الأحد.



وبعد تسجيل 78 إعصارا الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، تم إحصاء 35 إعصارا آخر السبت من شمال تكساس إلى ميسوري، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأميركية (إن دبليو إس).



في بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ أربعة أشهر، بحسب وسائل إعلام أميركية عديدة. وتواصلت عمليات إزالة الركام الأحد.



كما سجلت أضرار كبيرة في بلدة سالفر الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي منازل بالعشرات مدمرة بالكامل ومركبات محطمة.