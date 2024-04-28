زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددًا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وتواجه القوات الأوكرانية وضعًا صعبًا في الشرق وتنتظر تسلم أسلحة أميركية بعد موافقة الكونغرس في 23 نيسان على حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار بعد تأخير استمر شهورًا.



وطالب زيلينسكي مرارًا بتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وخاصة باتريوت.



وقال إنه تحدث قبل قليل إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز وشكر الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات، لكنه أضاف أن أوكرانيا تتعاون مع كل الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها وتعطيل خطط الحرب الروسية.

