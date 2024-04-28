بلينكن سيتوجه إلى الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم الأحد أن الوزير أنتوني بلينكن سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.



وأشار ميلر في بيان إلى أن بلينكن سيركز على الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.