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كييف تقر بأن الجيش الروسي يحقق "نجاحات تكتيكية" في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-28 | 17:11
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كييف تقر بأن الجيش الروسي يحقق "نجاحات تكتيكية" في أوكرانيا
أقر رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأحد بأن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عدة.
ويتبع الجيش الأوكراني الاسلوب الدفاعي منذ فشل هجومه المضاد الواسع النطاق في الصيف الماضي، ويواجه تسلم روسيا زمام المبادرة بعد استيلائها على بلدة أفدييفكا في شرق البلاد في شباط.
وفيما تسعى إلى حشد جنود جدد أمام شح المساعدات الغربية، اضطرت أوكرانيا إلى التراجع مؤخرًا في مناطق عدة، بينما أعلنت موسكو الأحد سيطرتها على قرية جديدة.
وجاء في منشور للجنرال سيرسكي على "فيسبوك" أن "روسيا تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".
وأشار إلى أنه "في محاولته لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز العدو جهوده في مناطق عدة، ما خلق تفوقًا كبيرًا من حيث القوات والقدرات".
وأكد سيرسكي وقوع "معارك عنيفة" على خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثًا عن وضع "ديناميكي" مع سيطرة أحد الطرفين على بعض المواقع ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك لمرات عدة خلال يوم واحد.
وأفاد بأن القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق.
أخبار دولية
الجيش
الروسي
"نجاحات
تكتيكية"
أوكرانيا
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