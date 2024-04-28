ماكرون: الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءًا من النقاش الدفاعي الأوروبي

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءُا من النقاش الدفاعي الأوروبي، لينتقده خصومه السياسيون بسبب هذه التصريحات قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران.



وتبنى ماكرون موقفًا أكثر حدة فيما يتعلق بقضايا الدفاع في الآونة الأخيرة، ودعا يوم الخميس إلى تبني آليات دفاعية أقوى وأكثر تكاملًا للحفاظ على الموقف القوي للاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية.



وفي مقابلة أجرتها معه مجموعة (إبرا) الصحفية المحلية في فرنسا، قال ماكرون إنه من أجل الحصول على آلية "دفاع أوروبي موثوق بها"، يجب تجاوز آليات الحماية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي بالفعل.



وأضاف: "قد يعني ذلك نشر دروع مضادة للصواريخ، لكن علينا أن نتأكد من أنها ستصد كل الصواريخ وستحول دون استخدام الأسلحة النووية".