بلينكن يبدأ جولته في الشرق الأوسط... والسعودية المحطة الأولى

وصل وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى من جولة له، في الشرق الأوسط.وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويلتقي بلينكن في الرياض نظراء له عديدة من دول الخليج وأوروبا، للبحث في خطط إعمار قطاع غزة، بعد الحرب، على ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.وينتقل، بعدئذ، إلى الأردن وإسرائيل.