المعارضة الفنزويلية تتحدث عن اعتقال اثنين من أعضائها

أعلنت أحزاب معارضة أنّ معارضَين اعتُقلا، في فنزويلا، بعد تجمّع الجمعة لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 28 تموز.



ولم تُعلّق السلطات بعد على ذلك أو تؤكّد اعتقالهما.



ويأتي اعتقال أمبار ماركيز وفيكتور كاستيلو، وهما عضوان في حملة ماتشادو في ولاية بورتوغيزا (شمال وسط)، غداة اعتقال الناشط أوسكار كاستانيدا الذي تحدّث في تجمّع المعارضة الجمعة.