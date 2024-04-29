مسؤولون: مقتل 13 فلسطينيا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية على رفح

أعلن مسعفون أن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس" أن عدد القتلى 15.وفي مدينة غزة بشمال القطاع، قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.