كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، نقلًا عن بيان لوزارة الدفاع.



ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطنيّ لكوريا الشمالية قوله، في بيان: "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرًا بصواريخ طويلة المدى، ممّا أثار قلق المجتمع الدوليّ ومخاوفه."



ورأى أنّه لا يمكن للولايات المتحدة أبدًا هزيمة الجيش والشعب الروسيّ البطل بأيّ أسلحة حديثة أو دعم عسكريّ.



وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونجيانج وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات، في شبه الجزيرة الكورية.