14 قتيلا في حادث سير بالمكسيك

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 31 آخرون في حادث سير في المكسيك الأحد، حسبما ذكرت السلطات.



وقالت أمانة السلامة المحلية إن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق.



وأضافت: "البيانات الأولية تشير إلى سقوط 14 قتيلا و31 جريحا".