الرئاسة الفرنسية: شي جينبيغ يزور فرنسا في 6 و7 أيار

يزور الرئيس الصينيّ شي جينبيغ فرنسا، في 6 من أيار والسابع منه، للبحث في الحرب في أوكرانيا مع نظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



وقال مكتب الرئيس الفرنسيّ، في بيان: "تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البدلين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى بكين وكانتون في نيسان 2023".