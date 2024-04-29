عشرات القتلى في انهيار سد في كينيا

قضى 42 شخصا على الأقل في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي على ما أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا وكالة فرانس برس فيما تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات.



وأشارت الحاكمة إلى سقوط "42 قتيلا على الأقل. وقالت: "لا يزال الكثير منها في الوحول ونعمل على انتشالها".