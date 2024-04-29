اجتماع مشترك أميركي خليجي

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة اليوم الإثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد الاجتماع الخليجي الأميركي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، التي يزورها بلينكن ضمن جولة تشمل أيضًا الأردن وإسرائيل.



واستهل وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن زيارته إلى السعودية بلقاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث بحث في تطورات الأوضاع بقطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.



وشارك بلكين أيضا في الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد رصد تقدم ملموس فيما يخص الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد.



بدوره، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إلى أن دول المجلس تتابع تطورات الوضع في قطاع غزة بشكل دقيق، وتتواصل مع بقية الدول العربية من أجل وقف الحرب.



وأكد على ضرورة تضافر الجهود "لوقف التصعيد ومنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار بسبب الحرب في قطاع غزة والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والتوتر المتصاعد في البحر الأحمر والذي يهدد الأمن البحري وحرية الملاحة، فضلاً عن خطر الانتشار النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".



من جهته، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، من تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، منتقدًا فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.



وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن "التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط في غاية الخطورة على الأمن الإقليمي واستقراره". وشدد على ضرورة التحلي بأقصى درجات النفس وتجنب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.