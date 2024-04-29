أوكرانيا تؤكد تصديها لهجمات روسية عديدة في شرق البلاد

أعلنت أوكرانيا أنّها صدت 55 هجومًا في شرق البلاد في منطقة دونيتسك، غداة اعترافها بتدهور الوضع على خط الجبهة.



وكانت موسكو قد أعلنت سيطرتها على قرية نوفوباخموتيفكا في الجبهة الشرقية، بينما تترقب القوات الأوكرانية تسلم الأسلحة الأميركية المنشودة.



وتقع هذه القرى شمال بلدة أفدييفكا التي سيطرت عليها القوات الروسية في شباط.



ومذاك توغلت القوات الروسية بشكل أكبر في منطقة دونيتسك.