رئيس الوزراء الصينيّ لماسك: الصين مفتوحة دائمًا أمام الشركات الأجنبية

أكّد رئيس الوزراء الصينيّ لي تشيانغ للملياردير الأميركيّ إيلون ماسك مالك شركة "تيسلا" للسيارات أنّ الصين ستكون مفتوحة دائمًا أمام الشركات الأجنبية، حسب وكالة "فرانس برس".



ووصل ماسك، بعد ظهر الأحد إلى الصين، وفق ما أعلن التلفزيون الرسميّ، في زيارة هي الثانية له في خلال سنة لهذا البلد، الذي يشكّل أكبر سوق للمركبات الكهربائية.



ونقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) عن لي تعهده ،خلال لقائه ماسك، بأن تبذل الصين المزيد من الجهود لمساعدة الشركات الأجنبية.



وأكّد لي أنّ بكين ستوفر أيضًا للشركات الأجنبية بيئة أعمال أفضل حتى تنعم الشركات من أنحاء العالم براحة البال أثناء الاستثمار في الصين.