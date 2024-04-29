معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق في أيار

أعلنت وزارة الثقافة القطرية مشاركة أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة في الدورة المقبلة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب التي تنطلق الشهر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.واوضحت الوزارة إن سلطنة عمان ستكون ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين التي تقام في الفترة من التاسع إلى الثامن عشر من أيار، مشيرة الى ان المعرض يحظى بمشاركة خليجية وعربية ودولية .