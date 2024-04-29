بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين إن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية سيُعرض عليها في حال طبّعت مع إسرائيل.



وأوضح بلينكن من العاصمة السعودية الرياض "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال".

وجدّد بلينكن خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تأكيده على معارضة بلاده لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدوديّة مع مصر في جنوب قطاع غزة. وقال: "لم نرَ بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعّال".