الجيش الروسيّ يعلن سيطرته على قرية أوكرانية جديدة في القرب من أفدييفكا في الشرق

أعلنت روسيا أنّها حقّقت المزيد من التقدّم في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على قرية أخرى بالقرب من بلدة أفدييفكا التي كانت قد استولت عليها بعد سلسلة من المكاسب الإقليمية الأخيرة.



وقالت وزارة الدفاع إنّها حرّرت سيمينيفكا، وذلك فيما تملك القوات الروسية ميزة التفوّق في القوة البشرية والذخيرة في ساحة المعركة.