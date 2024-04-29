الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الروسيّ يعلن سيطرته على قرية أوكرانية جديدة في القرب من أفدييفكا في الشرق
أخبار دولية
2024-04-29 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الروسيّ يعلن سيطرته على قرية أوكرانية جديدة في القرب من أفدييفكا في الشرق
أعلنت روسيا أنّها حقّقت المزيد من التقدّم في شرق أوكرانيا، حيث سيطرت على قرية أخرى بالقرب من بلدة أفدييفكا التي كانت قد استولت عليها بعد سلسلة من المكاسب الإقليمية الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع إنّها حرّرت سيمينيفكا، وذلك فيما تملك القوات الروسية ميزة التفوّق في القوة البشرية والذخيرة في ساحة المعركة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الروسيّ
سيطرته
أوكرانية
جديدة
القرب
أفدييفكا
الشرق
التالي
أحكام بحق ستة أشخاص بعد ست سنوات على حريق ماتي في اليونان
بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-13
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق الأوكراني
أخبار دولية
2024-04-13
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة بالقرب من أفدييفكا في الشرق الأوكراني
0
أخبار دولية
2024-04-22
الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك
أخبار دولية
2024-04-22
الجيش الروسي يعلن سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك
0
أخبار دولية
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
أخبار دولية
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
0
آخر الأخبار
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
آخر الأخبار
2024-03-21
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:43
وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين
أخبار دولية
09:43
وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين
0
أخبار دولية
09:03
الأمم المتحدة "قلقة" إزاء القانون الجديد في العراق بشأن المثليين وتدعو الى الغائه
أخبار دولية
09:03
الأمم المتحدة "قلقة" إزاء القانون الجديد في العراق بشأن المثليين وتدعو الى الغائه
0
أخبار دولية
08:21
الأمين العام للناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا ...زيلينسكي: لتسريع إمدادات الأسلحة
أخبار دولية
08:21
الأمين العام للناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا ...زيلينسكي: لتسريع إمدادات الأسلحة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-04-26
هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
صحة وتغذية
2024-04-26
هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات
0
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
صحة وتغذية
05:53
أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه
0
منوعات
03:36
مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟
منوعات
03:36
مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟
0
فنّ
03:58
عامر زيان يلتقي وزير خارجية فرنسا سيجورني... لقاء ممتع! (صور)
فنّ
03:58
عامر زيان يلتقي وزير خارجية فرنسا سيجورني... لقاء ممتع! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
08:02
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
أخبار دولية
06:35
بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"
أخبار دولية
06:35
بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"
0
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
أخبار لبنان
05:25
فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل
0
أخبار دولية
04:43
اجتماع مشترك أميركي خليجي
أخبار دولية
04:43
اجتماع مشترك أميركي خليجي
0
أخبار دولية
15:52
زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي
أخبار دولية
15:52
زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي
0
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
رياضة
13:53
نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية
0
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
13:49
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
14:16
هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
3
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
منوعات
12:46
"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!
4
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
15:05
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
5
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
خبر عاجل
11:20
سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب
6
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
فنّ
13:27
قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"
7
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More