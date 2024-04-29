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أحكام بحق ستة أشخاص بعد ست سنوات على حريق ماتي في اليونان

أخبار دولية
2024-04-29 | 06:47
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أحكام بحق ستة أشخاص بعد ست سنوات على حريق ماتي في اليونان
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أحكام بحق ستة أشخاص بعد ست سنوات على حريق ماتي في اليونان

حُكم على ستة أشخاص من أصل 21 بالسجن نحو خمس سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة 40 ألف يورو لكل منهم بتهمتي "القتل غير العمد" و"الإهمال الجنائيّ"، بعد ست سنوات على حريق ماتي، في شمال شرق أثينا، الذي خلف أكثر من مئة قتيل، كما أعلنت المحكمة الجنائية في أثينا.
          
وذكرت إذاعة "سكاي" أنه تمت 

وبُرّئ رؤساء البلديات المحلية وحاكمة منطقة أتيكا حيث اندلع الحريق، ممّا أثار غضب أقارب الضحايا الحاضرين في قاعة المحكمة.
     
وذكرت قناة "اي ار تي" أنّ مشاعر الغضب انتابت اسر الضحايا وصرخ بعضهم "محكمتكم إهانة للقتلى والناجين والحقيقة" و"لا عدالة!"و"لا تخجلون!".

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