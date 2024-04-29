رئيس الوزراء الاسباني يقرر البقاء في منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي في حق زوجته.



وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018، "سأستمر" على رأس الحكومة.



وأكد أنّه لن يستسلم رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف ورائها.



وقال: "بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت لدي أفكار واضحة"، متعهّداً مواصلة تحرّكه "بمزيد من القوة".

وأضاف: "سنُظهر للعالم كيف ندافع عن الديموقراطية".