شكري: مِصر‭‭ ‬‬متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق الرهائن في قطاع غزة

أكّد وزير الخارجية المصريّ سامح شكري أنّ مِصر‭‭ ‬‬متفائلة، إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق الرهائن في قطاع غزة.



وقال شكري: "لكنّها تنتظر ردًا على الاقتراح من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)."



جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي.



ورأى الصفدي انّ الحرب في غزة حوّلت إسرائيل إلى دولة منبوذة.