مدير لجنة الصليب الاحمر: الصليب الاحمر لن يحل مكان الاونروا في غزة

رأى مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول في مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية أنّ اللجنة لا يمكنها أن تحل محل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.



وقال: "لدينا مهمات مختلفة تمامًا,"



وأشار المدير الجديد إلى أنّ الأونروا نالت تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر من اتفاقيات جنيف.



وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتولى مهمة الأونروا. "دينا ما يكفي لانجازه قبل ان نحل مكان منظمات اخرى".