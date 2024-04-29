الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدير لجنة الصليب الاحمر: الصليب الاحمر لن يحل مكان الاونروا في غزة

أخبار دولية
2024-04-29 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدير لجنة الصليب الاحمر: الصليب الاحمر لن يحل مكان الاونروا في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدير لجنة الصليب الاحمر: الصليب الاحمر لن يحل مكان الاونروا في غزة

رأى مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول في مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية أنّ اللجنة لا يمكنها أن تحل محل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
     
وقال: "لدينا مهمات مختلفة تمامًا,"
     
وأشار المدير الجديد إلى أنّ الأونروا نالت تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر من اتفاقيات جنيف.

وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتولى مهمة الأونروا. "دينا ما يكفي لانجازه قبل ان نحل مكان منظمات اخرى".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الصليب

الاحمر:

الصليب

الاحمر

الاونروا

LBCI التالي
بن فرحان: من المتوقع إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة
شكري: مِصر‭‭ ‬‬متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق الرهائن في قطاع غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-31

بنك الدم في الصليب الاحمر (سبيرز أو انطلياس أو جونية) بحاجة لوحدتي دم من فئة O+

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-28

متحدث بإسم تنظيم الدولة الإسلامية يحث مؤيدي التنظيم في رسالة على تيليغرام على استهداف "الصليبيين" في كل مكان خاصة أميركا وأوروبا وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-06

جولة تفقدية للجنة الصليب الأحمر الدولي..والانطلاقة من مستشفى مرجعيون الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-27

حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:43

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
09:03

الأمم المتحدة "قلقة" إزاء القانون الجديد في العراق بشأن المثليين وتدعو الى الغائه

LBCI
أخبار دولية
08:21

الأمين العام للناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا ...زيلينسكي: لتسريع إمدادات الأسلحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-04-26

هل تعلمون ما الفرق بين مزيل العرق ومضادات التعرق؟... هذا ما شرحته إحدى الاختصاصيات

LBCI
صحة وتغذية
05:53

أُصيبت بعدوى بكتيرية مميتة منذ عامين... طالبة جامعية تروي "تجربتها المخيفة" وهذا ما حذرّت منه

LBCI
منوعات
03:36

مهرجان دولي فريد من نوعه في إنكلترا... ما علاقة مربّى البرتقال؟

LBCI
فنّ
03:58

عامر زيان يلتقي وزير خارجية فرنسا سيجورني... لقاء ممتع! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة

LBCI
أخبار دولية
06:35

بلينكن: الاتفاق الأميركي السعودي حيال التطبيع مع إسرائيل "قريب من الاكتمال"

LBCI
أخبار لبنان
05:25

فضل الله: أي مبادرة لإراحة العدو مصيرها الفشل

LBCI
أخبار دولية
04:43

اجتماع مشترك أميركي خليجي

LBCI
أخبار دولية
15:52

زيلينسكي يطلب تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة باتريوت والإنضمام للإتحاد الأوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في كارنافال لم يخل من السحر... الـAUB تعرّف الأطفال على علم الكيمياء بأسلوب ترفيهي

LBCI
رياضة
13:53

نادال يحقق فوز معنوي مهم أمام جماهيره في مدريد بسعيه لاستعادة مستواه الكبير على الملاعب الترابية

LBCI
رياضة
13:49

باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين الطلاب في الولايات المتحدة والنازحين بغزة.. "تحية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:16

هل تم الطلاق بين شروق ودكتور فود؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:16

رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال

LBCI
منوعات
12:46

"اعتقدت أن زوجي كان يخونني لذا أنهيت زواجنا"... ما اكتشفته بعد فترة دمرها: أردت أن أصلح الأمور ولكن!

LBCI
أمن وقضاء
15:05

في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن

LBCI
خبر عاجل
11:20

سيجورنيه من قصر الصنوبر: سنواصل دعم الجيش اللبناني والعودة للإستقرار تتطلب إعادة إنتشاره في الجنوب

LBCI
فنّ
13:27

قيس الشيخ نجيب ينعى "ست الكل"... "سلميلي على بابا"

LBCI
فنّ
03:55

فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الجماعة الاسلامية أرادت إستعراض قوتها... فأظهرتها في عكار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More