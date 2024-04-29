بن فرحان: من المتوقع إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة

اعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين إن من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.



وأضاف الأمير فيصل خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية".