الأمين العام للناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا ...زيلينسكي: لتسريع إمدادات الأسلحة

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، خلال زيارته إلى كييف، أنه "لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا" على روسيا رغم الانتكاسات الأخيرة لجيشها على الجبهة.



وأكد، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن "المزيد من المساعدات في الطريق"، متوقها إعلانات جديدة في هذا الاتجاه "قريبا".



وطالب زيلينسكي من جهته بتسريع إمدادات الأسلحة "لإفشال" الهجوم الروسي.