الأمم المتحدة "قلقة" إزاء القانون الجديد في العراق بشأن المثليين وتدعو الى الغائه



أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" إزاء قانون جديد أقره البرلمان العراقي يُجرّم العلاقات المثلية والتحوّل الجنسي، ودعت إلى إلغائه.



واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني في بيان أن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مشددة على أنه "يجب إلغاؤه".