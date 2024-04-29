وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون أن المقترح المقدّم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يومًا والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.وأوضح كامرون، في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن هناك "عرضًا سخيًا للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق الرهائن" الإسرائيليين في غزة.وأمل أن تقبل حركة حماس بالاقتراح، لافتا إلى أنه يعتقد بضرورة مغادرة قيادة حماس والمسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل غزة كي يكون هناك أفق سياسي لحل الدولتين.ورأى كامرون أن الصراع لن ينتهي لحين إطلاق جميع الرهائن.