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بحثٌ في وقف الحرب في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية مع بلينكن

بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يلتقون، مع وزير الخارجية الأميركي، مسار المناقشات والأفكار المطروحة حول وقف الحرب في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.