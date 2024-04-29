الرصيف البحري الأميركي قبالة ساحل غزة سيكلف 320 مليون دولار

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية ومصدر مطلع لرويترز أن التكلفة التقديرية التي سيتكبدها الجيش الأميركي لبناء رصيف بحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى 320 مليون دولار.



ويوضح هذا المبلغ الحجم الهائل لأعمال البناء التي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنها تشمل نحو ألف من العسكريين الأميركيين، معظمهم من الجيش والبحرية.