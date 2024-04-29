بسبب المخاوف الأمنية... لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها الى طهران حتى 9 أيار

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم، أنها ستمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران بسبب المخاوف الأمنية حتى التاسع من أيار.