قطر للطاقة توقع عقداً بستة مليارات دولار مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن

وقّعت شركة قطر للطاقة عقداً بقيمة ستة مليارات دولار مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، بهدف بناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس، حسبما أعلنت الشركة الخليجبة الاثنين، مؤكدة أن هذا العقد هو "أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".



وستسلّم مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن ثماني ناقلات من فئة كيو سي-ماكس في عامي 2028 و2029، وتُسلّم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031.



وسيتم بناء السفن الجديدة، التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب، في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، حسبما أعلنت شركة قطر للطاقة في بيان، بعد حفل التوقيع في بكين.



وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي في كلمة له خلال حفل التوقيع: "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطوراً وتبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضاً أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".